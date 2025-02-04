“من أين لك بكل هذه الثقة؟”.. أحمد طه يفاجئ قياديا في حماس بشأن صمود اتفاق غزة (شاهد)

تحدث محمود المرداوي القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بثقة عن المضي قدمًا في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة، رغم تهديدات تل أبيب باستئناف الحرب.

وقال مرداوي، للجزيرة مباشر، إن “نتنياهو يتضرع بزيارته إلى الولايات المتحدة، ويؤخّر مسار هذه الجولة من المفاوضات”.

وتابع “العدو يعلن بشكل واضح في الإعلام أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، تؤجل البدء في المفاوضات، لأنه سيبني على ما يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه، المسار السياسي بالتحديد”، في إشارة إلى الجولة الثانية التي يُفترض التفاوض حولها خلال هذه الفترة.

“من أين لك بكل هذه الثقة؟”

لكن مرداوي أضاف “حسب ما يصل من الوسطاء، أنه -نتنياهو- في النهاية ملتزم بالمفاوضات”، ليسأله المذيع أحمد طه عن مصدر هذه الثقة، خاصة وأن هناك أنباء تفيد بأن نتنياهو من المحتمل ألا يستكمل المفاوضات، قائلًا “من أين لك بكل هذه الثقة؟”.

ليجيب مرداوي “هذا افتراض غير معقول ونسبته تكاد تصل إلي الصفر”، وأوضح أسبابه قائلًا “الاتفاق تراكمي ومتوازٍ، خطوة مقابل خطوة، العدو غدّار، لكن الاتفاق الذي تم إنجازه لا يسمح للعدو بالمناورة، أمريكا والوسطاء المصريين والقطريين يريدون تطبيق هذا الاتفاق، والجمهور الصهيوني يريد ذلك أيضًا”.

وعن تصريحات ترامب بأنه لا توجد ضمانات حول استمرار اتفاق وقف اطلاق النار، قال القيادي بحماس، إنه بالفعل لا توجد ضمانات عملية لاستمرار مراحل الاتفاق، “لكن توجد مصلحة مشتركة، فيما يتحقق لنا من مصالح، وفي تحقيق العدو لهدف مركزي وأساسي وهو إعادة أسراه الذي عجز عن تحقيقه بكل الوسائل، ولن يستطيع في هذا إلا من خلال استكمال المفاوضات واستكمال المرحلة الثانية”.

وفي 19 يناير/كانون الأول الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.