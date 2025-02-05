أول تعليق من حماس على خطة ترامب بشأن “السيطرة على غزة”

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية “لاحتلال” الولايات المتحدة، قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وقالت في بيان، صباح اليوم الأربعاء “نؤكد بأن تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار”.

“لن نسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا”

وتابعت “نؤكد بأننا وشعبنا الفلسطيني وقواه الحيّة لن نسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضنا أو فرض الوصاية على شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدم أنهارًا من الدماء لتحرير أرضنا من الاحتلال ولإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس“.

ودعا البيان الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى التراجع عن تلك التصريحات “غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه”.

كما دعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، إلى الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

خطة ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن خطة للسيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى تطلعه لـ”ملكية طويلة الأمد” في المنطقة التي دمرتها الحرب الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان غزة في دول أخرى، مؤكدًا أن الفكرة حظيت “بتأييد واسع من مختلف مستويات القيادة”. وأوضح أن واشنطن ستطلق خطة تنمية اقتصادية لتوفير فرص عمل ومساكن، معتبرًا أن القطاع “مكان مليء بالحطام” ويمكن لسكانه الانتقال إلى أماكن أخرى.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف ترامب غزة المستقبلية تحت الإدارة الأمريكية بأنها قد تصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.

“لا يمكن حل القضية الفلسطينية بعقلية تاجر عقارات”

من ناحيته، وصف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تصريحات ترامب بشأن “السيطرة على غزة” بأنها تعكس “تخبطًا وجهلًا عميقًا” بحقيقة الوضع في فلسطين والمنطقة.

وأكد في بيان، أن غزة ليست “أرضًا مشاعًا” يمكن لأي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن حل القضية الفلسطينية بعقلية “تاجر عقارات” أو عبر منطق القوة والهيمنة.

وأشار الرشق إلى أن هذه التصريحات تؤكد مجددًا “الانحياز الأمريكي المطلق” للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الشعب الفلسطيني، بدعم من أمته العربية والإسلامية وأحرار العالم، سيواجه ويفشل كل مخططات التهجير والترحيل.

“وصفة لإنتاج الفوضى”

بدوره، قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري “نرفض تصريحات ترامب التي قال فيها (لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته)، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة”.

وشدد على أن “شعبنا في قطاع غزة لن يسمح بتمرير هذه المخططات، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه”.