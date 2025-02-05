إن بي سي نيوز: البنتاغون يضع خططا لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا

بدأ البنتاغون في إعداد خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، وفقًا لما كشفه مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة (إن بي سي نيوز).

وبحسب المسؤولين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين مقربين منه، أعربوا مؤخرًا عن اهتمامهم بسحب القوات من سوريا، مما دفع البنتاغون إلى دراسة خيارات الانسحاب خلال فترات تتراوح بين 30 و90 يومًا.

مستشار الأمن القومي يزور القيادة المركزية

وفي هذا السياق، أجرى مايك والتز، مستشار الأمن القومي الجديد لترامب، يوم الجمعة اجتماعات مع كبار القادة العسكريين الأمريكيين في مقر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في فلوريدا، حيث تلقى إحاطات حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

ونفى مسؤول في البيت الأبيض، أن تكون زيارة والتز مرتبطة بخطط سحب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدًا أن الاجتماع كان يهدف إلى تقديم رؤية شاملة للأوضاع في المنطقة. كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، فيما سيزور العاهل الأردني الملك عبد الله، واشنطن الأسبوع المقبل.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على التقارير المتعلقة بخطط الانسحاب.

ترامب يقلل من أهمية الدور الأمريكي في سوريا

ونفى ترامب أن يكون قد أبلغ الحكومة الإسرائيلية بقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدًا أن واشنطن لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن.

وخلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي يوم الخميس الماضي، قال ترامب ردًا على سؤال حول هذه التقارير “لا أعرف من قال ذلك، لكننا سنتخذ قرارًا بشأنه. نحن لسنا منخرطين في سوريا، فهي تمثّل فوضى خاصة بها. لديهم ما يكفي من المشاكل، ولا يحتاجون إلى تدخّلنا في كل شيء”.

وفي أواخر عام 2019، أصدر ترامب أمرًا بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، ما أدى إلى استقالة وزير الدفاع آنذاك، جيمس ماتيس، احتجاجًا على القرار. ورغم ذلك، لم يتم تنفيذ الانسحاب بالكامل، إذ أعاد ترامب نشر قوات أمريكية لاحقًا، ما أدى إلى استمرار الوجود العسكري الأمريكي هناك.

زيادة مفاجئة في عدد القوات الأمريكية بسوريا

ورغم التصريحات المتكررة عن تقليص الوجود العسكري الأمريكي، أعلن البنتاغون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن عدد القوات الأمريكية في سوريا بلغ نحو 2000 جندي، أي أكثر من ضعف العدد الرسمي الذي كان يُعلن عنه لسنوات، والمحدد بـ900 جندي.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن 1100 جندي إضافي هم “قوات تناوب مؤقتة” يتم إرسالهم لفترات تتراوح بين 30 و90 يومًا، بينما الـ900 جندي الآخرون هم القوات “الرئيسية” التي تبقى في سوريا لفترات تصل إلى عام كامل.

تحذير من تداعيات سحب القوات الأمريكية

وحذر مسؤولون في البنتاغون، من أن انسحاب القوات الأمريكية قد يؤدي إلى “فراغ أمني خطير”، حيث تعتمد “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الأكراد، على الدعم العسكري والمالي الأمريكي للحفاظ على أمن أكثر من 24 سجنًا ومخيمًا للاجئين، تضم 50 ألف شخص، بينهم 9000 مقاتل من تنظيم الدولة.

وأوضح المسؤولون أن غياب الدعم الأمريكي قد يدفع “قوات سوريا الديمقراطية” إلى التركيز على العمليات العسكرية الهجومية بدلاً من تأمين السجون والمخيمات، مما يزيد من احتمالات فرار مقاتلي تنظيم الدولة وإعادة تنظيم صفوفهم.

قسد: لم نتلقَ خططًا لانسحاب القوات الأمريكية

وفي المقابل، قالت “قوات سوريا الديمقراطية”، اليوم الأربعاء، إنها لم تتلق أي خطط لانسحاب القوات الأمريكية من شمال وشرق البلاد.

وصرح المتحدث باسم القوات فرهاد شامي، لوكالة رويترز، بأن “تنظيم الدولة والقوى الخبيثة الأخرى ينتظرون فرصة الانسحاب الأمريكي لإعادة النشاط والوصول إلى حالة 2014”.