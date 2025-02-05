الناطق باسم حماس للجزيرة مباشر: نتعرض لحرب نفسية بهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة (فيديو)

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقاومة ستستمر ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله.

وفي مقابلة معه اليوم الثلاثاء، في برنامج “المسائية”، أوضح قاسم أن “هدف الاحتلال الحقيقي من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع”.

وأضاف قاسم “نرفض تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة“.

وفي هذا الصدد، أشار قاسم إلى أن “التصريحات الأمريكية عنصرية تنتمي للعصور الوسطى، وتعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية”.

وتابع “بدلًا من محاسبة الاحتلال عن جريمة الإبادة الجماعية والتهجير تتم مكافأته لا عقابه”.

ولفت قاسم إلى أن “حجم الدمار في غزة كبير وغير مسبوق”، مؤكدًا الحاجة إلى الكثير من أجل إعادة الإعمار، ملمحًا إلى تعرُّضهم لحرب نفسية بهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة من خلال الحديث عن أوقات طويلة للإعمار.

وأكد قاسم أن “عملية إعادة الإعمار يمكن أن تتم مع بقاء أهالي غزة لا تهجيرهم كما يطرح اليمين الصهيوني”.

في السياق، أعلنت حماس بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن “الاهتمام حاليًّا مُنصب على الإيواء والإغاثة والإعمار في غزة”، وذلك في اليوم الـ17 من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ويأتي إعلان حماس في الوقت الذي يجتمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن لبحث مصير المرحلة الثانية من المفاوضات، وفق البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تستعد لإرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع المقبل.