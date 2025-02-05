“بين نارين”.. 50 مريضا ومصابا يستعدون لمغادرة غزة وسط تعنت في مرافقة ذويهم (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر استعداد 50 مريضًا ومصابًا وذويهم للانطلاق من مستشفى غزة الأوروبي لمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج خارج القطاع ضمن الدفعة الرابعة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وغلب على الإصابات بتر الأطراف جراء القصف الإسرائيلي، كما استمر الاحتلال في التنغيص على المغادرين بمنع مرافقتهم من قبل أفراد من أسرهم رغم احتياجهم إلى ذلك.

وفي لقطات مؤثرة، ظهرت مواطنة فلسطينية وافق الاحتلال على مرافقتها لابنها وزوجها المصابين، لكنه منعها من السفر بابنها الأصغر الذي يبلغ عمره عاما واحدا.

“بين نارين”

وقالت للجزيرة مباشر “جاءتنا موافقة لابني الكبير 3 سنوات، بينما رفضوا سفر ابني الأصغر وعمره عام، ابني الكبير بُترت أطرافه الاثنين وأصابع يده، كما أن الموافقة صدرت لزوجي لأنه مصاب، أي أن جميع العائلة سمح لها بالسفر إلا ابني الأصغر الذي يبلغ من العمر عاما واحدا فقط”.

ووصفت المواطنة وضعها بأنها “بين نارين”، لأنه سبق أن تقدّمت بالفعل بطلب سفر لابنها المصاب أكثر من مرة لكنه قوبل بالرفض، وهي الآن لا ترغب في أن تكون هي السبب في عدم سفره.

وتكررت مأساة هذه المواطنة مع آخرين، وبكى بعض الأهالي بسبب منعهم من مرافقة ذويهم المصابين، وقال أحد المصابين الذين سُمح لهم بالسفر إلى الخارج وهو يبكي “رفضوا أبوي، هيسفروني لحالي، وأنا مريض سكر لا أستطيع أن أعتني بنفسي، والدي هو من يعتني بي”.