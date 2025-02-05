تحقيق إسرائيلي: لهذا السبب قد نتفاجأ بظهور المزيد من قادة القسام “أعلن الجيش تصفيتهم”

أثار ظهور قيادات من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كان جيش الاحتلال قد أعلن اغتيالهم، جدلًا واسعا في إسرائيل.

وسلّطت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الضوء على عدد من هذه الأسماء، مشكّكة في الأرقام التي أعلنها جيش الاحتلال خلال الحرب عن عدد شهداء القسام، كما توقعت أن يظهر قادة جدد كان قد أُعلن اغتيالهم.

ونشرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، تحقيقًا يكشف عما وصفته بأنه “أخطاء استخبارية” أدّت إلى الإعلان عن “أخبار غير صحيحة بشأن اغتيال قادة في حماس”، وعنونت التحقيق بـ”الاستخبارات أخطأت والإرهابيون عادوا إلى الحياة”.

ظهور قيادات من القسام

وقالت الصحيفة إن قائد كتيبة الشاطئ في القسام، هيثم الحواجري، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في ديسمبر/كانون الأول، ظهر مؤخرًا في فيديو خلال إطلاق سراح أحد الأسرى.

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المعلومات الاستخبارية عن نجاح اغتيال هيثم الحواجري -قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام- لم تكن صحيحة. – جاء ذلك بعد تقارير إسرائيلية أكدت أن الحواجري شارك في عملية تسليم الأسير الإسرائيلي كيث سيغال بميناء #غزة، أمس السبت. – وكان جيش… pic.twitter.com/n9gBsmSzBa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2025

كما ظهر حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في جنازة بشمال غزة، رغم ادعاء جيش الاحتلال اغتياله في مايو/أيار 2024، وهو ما يؤكد، وفقًا للصحيفة أن المعلومات الاستخبارية كانت خاطئة.

"ظهر بعد إعلان إسرائيل اغتياله قبل 7 أشهر.. الجزيرة مباشر تحصل على فيديو لزيارة قائد كتيبة #بيت_حانون حسين فياض الموقع الذي قُتل فيه نائب قائد لواء ناحال عوز وعدد من جنود الاحتلال pic.twitter.com/UEck3PL0ww — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2025

وأضافت “قائد كتيبة تل السلطان في رفح، محمود حمدان، الذي كان مسؤولًا عن حماية يحيى السنوار، بقي على قيد الحياة رغم إعلان إسرائيل عن تصفيته، وتم القضاء عليه لاحقًا في اشتباك آخر”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية اعترافها بإمكانية ظهور قادة آخرين للقسام وحماس سبق الإعلان عن اغتيالهم.

“حماس لا تزال تمتلك قيادات ميدانية فاعلة”

وقالت الصحيفة إنه رغم الضربات التي تلقّتها حركة حماس وجناحها العسكري القسام، خلال العدوان الإسرائيلي المدمّر، فإنها لا تزال تملك قيادات ميدانية فاعلة، بما في ذلك قائد لواء رفح محمد شبانة، وقائد لواء مدينة غزة عز الدين حداد، وهو “ما يسمح للحركة بإعادة بناء قوتها”.

وأوضحت أن بعض التقارير العسكرية الإسرائيلية عن أعداد الشهداء من مقاتلي القسام كانت “مبنية على تقديرات غير مؤكدة، مما يثير تساؤلات حول دقة الأرقام التي أعلنها الجيش خلال الحرب”.

كما نقلت الصحيفة ادعاء لجيش الاحتلال يتوقع فيه أن عدد مقاتلي القسام بعد وقف إطلاق النار يبلغ حالي 10 آلاف مقاتل، من أصل 30 ألفًا قبل الحرب، إضافة إلى مئات المجندين الجدد، وفقًا لادعاءات جيش الاحتلال.