ترامب: سنسيطر على قطاع غزة ونحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستطلق خطة تنموية لتوفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “فكرة سيطرة أمريكا على قطاع غزة حظيت بتأييد وإشادة واسعة من مختلف مستويات القيادة”.

وكشف ترامب عن تفاهمات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوفير أراضٍ لتوطين الفلسطينيين الغزيّين، مؤكدًا أنه “إذا بقي سكان قطاع غزة فيه فلن ينعموا بالسلام”.

وأضاف أن القطاع يمكن أن يتحول إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” ويصبح “مكانًا دوليًّا رائعًا” تحت الإدارة الأمريكية.

أبرز تصريحات ترامب بشأن غزة: