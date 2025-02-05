ترامب: سنتولى السيطرة على قطاع غزة ونحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” (فيديو)
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202502:02 PM (توقيت مكة)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستطلق خطة تنموية لتوفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “فكرة سيطرة أمريكا على قطاع غزة حظيت بتأييد وإشادة واسعة من مختلف مستويات القيادة”.
وكشف ترامب عن تفاهمات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوفير أراضٍ لتوطين الفلسطينيين الغزيّين، مؤكدًا أنه “إذا بقي سكان قطاع غزة فيه فلن ينعموا بالسلام”.
وأضاف أن القطاع يمكن أن يتحول إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” ويصبح “مكانًا دوليًّا رائعًا” تحت الإدارة الأمريكية.
أبرز تصريحات ترامب بشأن غزة:
- أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وستمتلكه وسنعمل على توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة.
- فكرة سيطرتنا على قطاع غزة حظيت بتأييد وإشادة واسعة من مختلف مستويات القيادة.
- ملك الأردن والجنرال السيسي سيعطونا الأراضي التي نحتاج إليها لتسكين الغزيين.
- إذا بقي سكان قطاع غزة فيه فلن ينعموا بالسلام.
- يمكن لقطاع غزة أن يكون بمثابة ريفييرا الشرق الأوسط.
- يمكننا أن نحول قطاع غزة إلى مكان دولي رائع.
- السبب الوحيد الذي يدفع سكان غزة للعودة هو عدم توفر بديل لهم.
- سنرحل المتعاطفين مع حماس.
- أحب إسرائيل وسأزورها قريبا كما سأزور قطاع غزة ودولا في منطقة الشرق الأوسط.
- سنخرج جميع الرهائن من قطاع غزة وإذا لم يتحقق ذلك فسنكون أكثر عنفا.
- قادرون على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
- لا يمكنني اليوم قول ما إذا ما كان اتفاق وقف إطلاق النار سيستمر أم لا لكننا نأمل أن يستمر.
- لا يمكننا ضمان وقف إطلاق النار.
- الولايات المتحدة سترعى عملية التوصل إلى حل قوي وممتاز ليس لإسرائيل فحسب بل للمنطقة بأسرها.
المصدر : الجزيرة مباشر