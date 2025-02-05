حكومة غزة: نتفق مع ترامب في نقطة واحدة فقط

أدانت حكومة غزة، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالرحيل وليس الشعب الفلسطيني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان “تصريحات ترامب العنصرية بشأن ترحيل شعبنا الفلسطيني مُدانة ومرفوضة وشعبنا العظيم لن يُهجَّر مجددًا والاحتلال هو من يجب أن يرحل من فلسطين“.

نظرة “استعلائية” وعقلية “استعمارية”

واعتبرت حكومة غزة أن تصريحات ترامب تعكس “نظرة استعلائية” اتجاه الشعب الفلسطيني، “وكأنه مجموعة من العبيد يمكن ترحيلهم أو التصرف بمصيرهم وفق أهواء السياسية الأمريكية”.

وقالت “هذه العقلية الاستعمارية لم ولن تجدي نفعًا، وإذا كان هناك من يجب أن يرحل، فهم المحتلون الغرباء الذين اغتصبوا أرضنا بقوة السلاح والدعم الخارجي منذ 77 سنة من القتل والتهجير القسري المخالف للقوانين الدولية”.

نتفق معه في نقطة واحدة فقط

واتفقت حكومة غزة مع ترامب “في نقطة واحدة فقط” وهي أن سكان غزة لا يرغبون في العودة إلى مخيمات مدمرة، “لأنهم لم يختاروا هذه المخيمات، بل تم تهجيرهم من قراهم ومدنهم الأصلية عام 1948، وعليه، فإن الحل العادل لا يكون بإعادة تهجيرهم أو فرض مخططات تصفوية، بل بتمكينهم من العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا وفقًا للقرارات الدولية”.

وإلى حين تمكين السكان من العودة إلى قراهم الأصلية، وفقًا لحكومة غزة، فإنه يجب إدخال كافة المساعدات ومواد الإعمار إلى القطاع “دون قيود أو شروط”.

“انفجار شامل”

وحذر البيان من أن مثل هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، وقد تدفع بالأوضاع نحو “انفجار شامل” في المنطقة بأسرها.

وأكدت حكومة غزة أن استمرار السياسات الإسرائيلية المدعومة دوليًّا هو السبب الرئيسي في غياب الاستقرار، مشددة على أن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإرساء السلام الحقيقي.

وكان دونالد ترامب، قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، خطة للسيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى تطلعه لـ”ملكية طويلة الأمد” في المنطقة التي دمرتها الحرب الإسرائيلية. وجاء ذلك بعد اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان غزة في دول أخرى.