رئيس الوزراء القطري يعلن استمرار دعم بلاده للبنان وجيشه (فيديو)

ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جدَّد التزام بلاده بتزويد لبنان بإمدادات الطاقة والغاز لتوليد الكهرباء.

وخلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، جدَّد رئيس الوزراء القطري موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده للبنان، مشيرًا في هذا الصدد إلى دعم قطر للجيش اللبناني.

ووفق البيان، تقدَّم الرئيس اللبناني بالشكر لدولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، وقال إن “رسالة قطر هي رسالة أمل لكل اللبنانيين”.

وصباح الثلاثاء، وصل رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في زيارة إلى لبنان، لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه، كما التقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلَّف نواف سلام.

رئيس وزراء قطر: سندعم الإعمار

وفي مؤتمر صحفي عقده في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن بلاده ستشارك في إعادة الإعمار في جنوب لبنان الذي تعرَّض لعدوان إسرائيلي، مؤكدًا ضرورة انسحاب تل أبيب من تلك المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن زيارته إلى بيروت هي زيارة دعم للبنان، وأن قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان.

وجدَّد الترحيب بانتخاب عون رئيسًا للبنان، لافتًا إلى تطلُّع الدوحة لاستكمال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتحقيق آمال الشعب اللبناني.

وأكد رئيس وزراء قطر التزام بلاده باستمرار دعم الجيش اللبناني، مشددًا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ليستعيد لبنان سيادته.

ويدعو القرار الأممي، الصادر في 11 أغسطس/آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحزب الله) وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، معربًا عن رفض الدوحة خروق إسرائيل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الأجواء اللبنانية.

وفي الأسبوع الأخير، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع تحدي أهاليها له وإصرارهم على العودة منذ فجر 26 يناير/كانون الثاني المنقضي، الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال جيش الاحتلال انسحابه من الأراضي التي دخلها في الحرب الأخيرة.

وأعلن البيت الأبيض، في 26 يناير، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/شباط الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعني هذا التمديد منح إسرائيل مهلة حتى 18 فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محددًا في 26 يناير، بموجب اتفاق أمهلها 60 يومًا.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الأول 2024، أنهى وقف لإطلاق النار قصفًا متبادلًا بين حزب الله وجيش الاحتلال بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال 672 خرقًا، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في لبنان، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.