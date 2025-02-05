ردود فعل عربية واسعة على تصريحات ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن ودول أخرى ردود فعل عربية رافضة.

الجامعة العربية

قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن طرح الرئيس ترامب “ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي”. كما أكدت أنه “يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها”.

وشددت في بيان، اليوم الأربعاء، على أن “ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك. وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدت على أن “الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة”.

وأعربت الأمانة العامة عن “ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة”.

“​تشدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت #القضية_الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك،ومن أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.”

إقرأ البيان: https://t.co/5v5qH3s40Q pic.twitter.com/cdL9FA22yo — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) February 5, 2025

الأردن

قال الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني أكد “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين”.

كما أكد العاهل الأردني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقهم المشروعة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد ضرورة وقف إجراءات الاستيطان ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين#الأردن #فلسطين — RHC (@RHCJO) February 5, 2025

مصر

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، خلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، على “أهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها”.

كما شدد وزير الخارجية المصرية، بحسب بيان نشرته على فيسبوك، على دعم القاهرة “للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم”.

السعودية

أكدت وزارة الخارجية السعودية على موقف الرياض “الراسخ والثابت” من قيام الدولة الفلسطينية.

وشددت الوزارة في بيان، فجر اليوم الأربعاء، على “ما سبق أن أعلنته (السعودية) من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”، مضيفة أنه “واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها”.

وأكدت السعودية أن هذا “الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية”.

#بيان | تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد سمو #ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال pic.twitter.com/wAkDX2p5W1 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 5, 2025

سلطنة عمان

أكدت وزارة الخارجية العمانية على موقف السلطنة “الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه”.

وحذرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، من أن “أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة”.

ودعت “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

#بيان || أكدت وزارة الخارجية على موقف سلطنة عُمان الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع #غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه. pic.twitter.com/OhlqAVO7An — وزارة الخارجية (@FMofOman) February 5, 2025

الإمارات

أكدت الإمارات “رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، ودعت إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش”.

كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، اليوم الأربعاء، “التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ما يعكس قناعتها بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين”.