ردود واسعة في إسرائيل على خطة ترامب بشأن الاستيلاء على غزة

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية واشنطن تولّي السيطرة على قطاع غزة، لقي ردودا واسعة في إسرائيل، حيث عبرت أوساط اليمين عن ارتياحها لتلك التصريحات.

ووصف وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، تصريحات ترامب بأنها “بداية صداقة رائعة”، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تبنّي خطة ترحيل سكان غزة والبدء فورًا في تنفيذها.

وفي السياق ذاته، رأى قياديون في حزب الليكود أن تصريحات ترامب تشكّل فرصة لتعزيز أمن إسرائيل، محذرين من تداعيات إسقاط حكومة اليمين في هذه المرحلة.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقد وجّه شكره لترامب، مستشهدًا بعبارات من التوراة وأغنية عبرية شهيرة، مؤكدًا أن التعاون مع الرئيس الأمريكي سوف يسهم في “جعل العالم عظيمًا من جديد”.

ترامب يكشف عن خطته

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف مساء أمس الثلاثاء، عن خطة الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية، وقال إنه يتطلع إلى أن تكون لأمريكا “ملكية طويلة الأمد” في القطاع.

وجاء تصريح ترامب بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لسكان قطاع غزة في دول أخرى.

وقال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضًا”، وأضاف “سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة”.

وتوقع ترامب أن يتحول قطاع غزة، الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، بعد أن تسيطر عليه أمريكا، إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب مباحثات ثنائية جرت بينهما “ريفييرا الشرق الأوسط.. هذا شيء يمكن أن يكون بالغ الروعة”.