متحدث الدفاع المدني بغزة ردا على ترامب: بدلا من تهجير سكان القطاع استقبِلوا الإسرائيليين في أمريكا

انتقد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود صابر بصل، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ودعا صابر، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى سياسية بديلة عن تهجير الفلسطينيين من غزة، وهي استقبال الإسرائيليين في الولايات المتحدة.

وقال صابر في منشور عبر منصة إكس “كان الأولى على الإدارة الأمريكية بدلًا من سياسة التهديد والدعوة إلى تهجير سكان غزة من أرضهم، العمل على استيعاب واستقبال الإسرائيليين الموجودين بفلسطين في أمريكا والتعايش معهم وحمايتهم”.

كان الأولى على الإدارة الإمريكية بدلاً من سياسة التهديد والدعوة لتهجير سكان غزة من أرضهم، العمل على استيعاب واستقبال الإسرائيلين الموجودين بفلسطين في أمريكا والتعايش معهم وحمايتهم. — محمود صابر بصل (@mahmoadbasal) February 5, 2025

وتأتي تصريحات صابر، بعد ساعات من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيها بشكل موسع عن خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة، واضعًا المزيد من الضغوط على مصر والأردن.

كما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وقال إن القطاع يمكن أن يتحول إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” ويصبح “مكانًا دوليًّا رائعًا” تحت الإدارة الأمريكية، وهو ما أثار غضبا عربيا، ورفضته بشدة فصائل المقاومة الفلسطينية.