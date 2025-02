مسؤولان عربيان يحذران من تداعيات خطة ترامب بشأن “السيطرة على غزة”

أبدى مسؤولان عربيان استغرابهما وقلقهما من التصريحات المفاجئة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بشأن نية واشنطن السيطرة على قطاع غزة.

ووصف أحد المسؤولين، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، التصريحات بأنها “قاسية وصعبة الفهم والاستيعاب”، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفاصيل لفهم تداعياتها المحتملة.

Arab official says Trump's Gaza proposal is "hard to grasp and digest" https://t.co/Z34IyV6L2W

— Ben Pershing (@benpershing) February 5, 2025