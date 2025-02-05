مسؤولون عرب يحذرون من تداعيات خطة ترامب بشأن “السيطرة على غزة”

أبدى مسؤولان عربيان استغرابهما وقلقهما من التصريحات المفاجئة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بشأن نية واشنطن السيطرة على قطاع غزة.

ووصف أحد المسؤولين، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، التصريحات بأنها “قاسية وصعبة الفهم والاستيعاب”، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفاصيل لفهم تداعياتها المحتملة.

Arab official says Trump's Gaza proposal is "hard to grasp and digest" https://t.co/Z34IyV6L2W — Ben Pershing (@benpershing) February 5, 2025

تعرض الهدنة للخطر

من جانبه، حذر مسؤول دبلوماسي من أن هذه التصريحات قد تعرّض اتفاق وقف إطلاق النار “الهش” في غزة للخطر، وقارنها بتصريحات سابقة لترامب حول إمكانية ضم كندا أو شراء غرينلاند. وأكد أن هذه الطروحات تحمل “تأثيرات عميقة على حياة الفلسطينيين وكرامتهم، كما قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها”.

وأضاف المسؤول أن “1.8 مليون فلسطيني في غزة سيرفضون هذه المبادرة ولن يقبلوا بمغادرة وطنهم”.

كما أشار إلى أن توقيت هذه التصريحات يثير مخاوف إضافية، خاصة في ظل المساعي الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن ملف الأسرى، محذرًا من أن “تصريحات من هذا النوع قد تقوض التقدم المحرز وتخلّ بالتوازن الدقيق الذي تحاول الأطراف تحقيقه”.

الحوثيون: مستعدون لدعم مصر والأردن

وبدوره، أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن “العنجهية الأمريكية لن تستثني أحدًا طالما استمرت حالة الإذعان من الدول العربية”، مشددًا على أن هذا الواقع يؤكد صحة النهج الذي يتبناه اليمن في دعم جبهات المقاومة.

وأضاف البخيتي، في تصريح له عبر حسابه بمنصة إكس، أن اليمن مستعد للوقوف بكل قوة إلى جانب مصر أوالأردن، في حال قررت أي من الدولتين “تحدّي” الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدعم سيكون “إلى أبعد حد وبدون خطوط حمراء”.

العنجهية الامريكية لن تستثني احد طالما قوبلت بالٳذعان من العرب, وهذا يؤكد من جديد ان خيار الاسناد لٲي جبهة مقاومة الذي يتبناه اليمن هو الخيار الصحيح. ٳذا ما قررت مصر ٲو الاردن ٲو كليهما تحدي امريكا فٳن اليمن سيقف بكل قوة ٳلى جانبها وٳلى ابعد حد وبدون خطوط حمراء. pic.twitter.com/Q2pOXH4pan — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) February 5, 2025

رسالة وزراء عرب إلى واشنطن

وفي سياق متصل، وجه وزراء خارجية مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، أول أمس الاثنين، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها أن حل القضية الفلسطينية هو “المفتاح لتحقيق السلام الإقليمي”، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين.

وحذرت الرسالة، من أن أي ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية سيجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مشددة على أن الفلسطينيين “لا يريدون مغادرة أرضهم”، وأن الدول العربية “تدعم موقفهم بشكل واضح لا لبس فيه”.