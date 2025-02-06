إعلام إسرائيلي: كاتس أمر الجيش بإعداد خطة تسهّل “الهجرة الطوعية” لسكان غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش اليوم الخميس بإعداد خطة تسمح “بالخروج الطوعي” لسكان غزة من القطاع، وذلك تجاوبًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن كاتس قوله “أرحب بخطة الرئيس ترامب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم”.

“خيارات الخروج”

وأعلن كاتس أنه “أوعز للجيش بإعداد خطة تسمح لأي ساكن في غزة يرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أي بلد يرغب في استقباله”، وتابع “ستشمل الخطة خيارات الخروج من المعابر البرية، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو”.

وردًّا على سؤال عمن سيستقبل الفلسطينيين، قال كاتس إنه ينبغي أن تكون الدول التي عارضت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، موضحًا “دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها من الدول التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة لإسرائيل بسبب أفعالها في غزة ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.

خطة ترامب بشأن غزة

وتأتي تصريحات كاتس في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية للتخفيف من حدة تصريحات ترامب التي أثارت غضبا دوليا، وفي ظل تحذير الأمم المتحدة من أي “تطهير عرقي”.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب خطته بشأن غزة من القوى العالمية روسيا والصين وألمانيا التي قالت إنها ستؤدي إلى “معاناة أخرى وكراهية جديدة”.

وبعد موجة من الانتقادات الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أي نقل للسكان خارج غزة سيكون مؤقتًا.

وأكد روبيو أن ترامب يريد دعم “إعادة إعمار المنازل والمتاجر وما شابه، بحيث يتمكن الناس من العودة للعيش هناك”. كما قال البيت الأبيض إن الرئيس لم يتعهد “في الوقت الحاضر بـ”إرسال قوات إلى غزة.