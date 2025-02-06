ابتسامة نتنياهو أثناء حديث ترامب عن غزة تثير عاصفة من الجدل (فيديو)

أثار ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة واسعة من التفاعل، بسبب تعابير وجهه خلال حديث ترامب عن تدمير غزة، حيث رأى كثيرون أن هذه التعابير تعكس نيته الحقيقية اتجاه الأوضاع في المنطقة.

“وجه الشر”

وسرعان ما انتشرت الردود عبر المنصات الرقمية، حيث كتب المدون يان كارول معلقًا “هذا هو وجه رجل خطط لكل شيء منذ البداية. لم يكن الهدف السلام، بل قصف المنطقة بالكامل وتحويلها إلى أنقاض، ثم نقل الناجين والسيطرة على الأرض”.

وعلق الكاتب أوين جونز قائلًا “يبتسم نتنياهو بينما يتحدث ترامب عن تدمير غزة. هذا هو وجه الشر”.

كما كتب الصحفي المخضرم ريتشارد ساندرز، الذي غطى السياسة الدولية مدة 35 عامًا “ربما تكون هذه الابتسامة الساخرة أكثر الأشياء فظاعة التي رأيتها على الإطلاق”.

“لماذا لا يبتسم؟!”

وبدوره، علق الناشط عمر قائلًا “الإفلات من العقاب يؤدي إلى ابتسامات فخورة من جانب المتعصبين للإبادة الجماعية”.

وكتب حساب آخر “لماذا لا يبتسم؟ لقد قتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص، وبدلًا من أن يُحاسب، يجلس بجوار الرئيس الأمريكي ويتأكد من أنه يقول ويفعل كل ما يطلبه منه”.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه؛ مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة.