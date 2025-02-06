البيت الأبيض يعلق على حديث ترامب بشأن نشر قوات أمريكية في غزة وتمويل إعمارها (فيديو)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخص معروف “بتفكيره الخلاق”، وذلك بعد تصريحاته حول إخراج الفلسطينيين من غزة بدعوى إعادة الإعمار.

وأضافت كارولين، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن ترامب “قائد لديه رؤية لحل مشاكل يدعي آخرون، لا سيما في هذه المدينة (غزة)، أنها غير قابلة للحل، لقد شاهدنا نتائج سياسة ترامب، القائمة على السلام من خلال القوة”، دون أن توضح ما هي هذه النتائج.

“لم يلتزم بنشر جنود أمريكيين في غزة ولا بدفع تكلفة إعمارها”

وأكملت “الرئيس لم يلتزم بنشر جنود أمريكيين في قطاع غزة، وقال أيضًا إن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة إعادة إعمار غزة، وإن إدارته سوف تتعاون مع شركائنا في المنطقة من أجل إعادة إعمار هذه المنطقة”.

وتابعت “الرئيس مستعد لإعادة بناء قطاع غزة من أجل الفلسطينيين، وجميع الأشخاص المحبين للسلام في المنطقة، الذين يريدون التنمية الاقتصادية والفرص الاقتصادية في المنطقة، ترامب يتوقع من شركائنا في المنطقة لا سيما مصر والأردن أن يتقبلوا أو يقبلوا أو يستقبلوا اللاجئين الفلسطينيين بشكل مؤقت لكي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم”.

وختمت كارولين حديثها عن تلك النقطة قائلة “الرئيس اتخذ هذا القرار بقلب إنساني يرعى جميع سكان المنطقة”.

ناشطون “صفقة شيطانية”

وصف خطة ترامب بـ”الإنسانية” أثارت جدلًا على المنصات، وتهكّم ناشطون على هذا الوصف، كما فسر آخرون تصريحات كارولين بأنها جاءت لتخفف وطأة تصريحات ترامب المثيرة للجدل.

وعلّق حساب باسم أم أيوب “كالعادة، وكما يفعلون دائمًا يأتي الناطق باسم البيض الأبيض لينمّق ما صرح به رئيسهم، خاصة إن كان التصريح غير موفّق”، وتساءل آخر “على مين بتكذبوا؟”.

كالعادة !!! وكما يفعلون داءما!!!

يأت الناطق للبيت الأبيض لينمق

ويصحح ويجمل ما صرح به رئيسهم

خاصة وان كان التصريح غير موفق

وأثار جدلا واسعا اااا فعلوها سابقا مع

بايدن ويفعلونها االان مع ترمب!!! — Omyouba (@Omyouba1) February 6, 2025

وكتب عبد المنعم الدسوقي “يقتل الفلسطينيين ويبكي من أجلهم”، وعلق حساب آخر فكتب “اتضح للعالم كذبة الإنسانية التي يتخذها الغرب لاحتلال الدول وسرقة ثرواتها بحجة العمل الإنساني، لكن حين لا تستطيع إنسانيتكم السيطرة، أسلحتكم تمطر المدن وتقتل الأبرياء، غزة فضحت إجرامكم”.

اتضح للعالم كذبة الانسانيه التي يتخذها الغرب لاحتلال الدول والسيطره علي الشعوب وسرقة ثروات الدول بحجة العمل الانساني

لكن حين لا تستطيع انسانيتكم السيطره اسلحتكم تمطر المدن وتقتل كل الابرياء وتتجاوز كل القوانين

غزة فضحت اجرامكم — ام حسن (@saramhm88) February 6, 2025

وكتب محمد سوان “تدبير خبيث، الأيام تأتي وتكشف كل شيء، السؤال: هل فعلا المعابر مفتوحة باتجاه مغادرة بلا عودة؟ أخبث صفقة شيطانية”.