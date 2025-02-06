“السنوار كان رفيقي”.. أسير محرر يشيد بالمقاومة ويروي تفاصيل إنجاب طفلته عبر نطفة مهربة (شاهد)

روى الأسير الفلسطيني المحرر حسام العطار، تفاصيل اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكيفية إنجابه لطفلته عبر نطفة مهربة، خلال فترة سجنه التي دامت 16 عامًا.

وأوضح العطار في حديثه للجزيرة مباشر، أنه اعتقل عام 2009 من شمال قطاع غزة بعد استشهاد اثنين من رفاقه خلال مقاومتهم للاحتلال، حيث حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 18 عامًا، قضى منها 16 عامًا، قبل الإفراج عنه مطلع الشهر الجاري ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى المبرمة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

“صديق الحبسة”

وأشار العطار إلى أن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة (حماس) الشهيد يحيى السنوار كان رفيقه في الأسر داخل السجون الإسرائيلية، حيث وصف السنوار بـ”صديق الحبسة”.

وأوضح العطار أنه واجه خلال الاعتقال والتحقيق ظروفًا صعبة للغاية وتعرض لتعذيب شديد، لكنه تمسك بالأمل في المقاومة الفلسطينية، وكان متفائلًا بشأن تحريره يومًا ما.

يوم الإفراج

وقال للجزيرة مباشر “يوم الإفراج عني كان بمثابة تاريخ ميلادي الجديد، من خلال صفقة مشرفة من المقاومة الفلسطينية بعد سنوات طويلة من الاعتقال”، لافتًا أنه استوحى فكرة إنجاب طفل عبر النطف المهربة، من أحد رفاقه الأسرى.

وأضاف “فرحت كثيرًا بميلاد طفلتي جنات وقلت لزملائي الأسرى حينها “إنني أنتظر أمرًا آخر بعد ذلك، وهو الإفراج عني من سجون الاحتلال”، مشيرًا إلى أنه صُدم بعد الإفراج عنه عندما فوجئ بتدمير منزل عائلته، ووجد العائلة تقيم في خيمة.