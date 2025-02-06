باقري: سننشئ قواعد في بحر عمان والمحيط الهندي وإيران ستتحول إلى “قوة كبرى”

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، نية طهران إنشاء قواعد بحرية في بحر عمان والمحيط الهندي، مؤكدًا أن طهران “ورغم الضغوطات والعقوبات، تسير على طريق التقدم باقتدار وستتحول إلى قوة كبرى في المنطقة”.

وقال باقري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الخميس، إن “التجهيزات العسكرية لإيران قبل الثورة كانت مستوردة بنسبة أكثر من 90%، أما الآن فإن أكثر من 90% من هذه التجهيزات يتم تصنيعها بأيدي الشباب والعلماء الإيرانيين”.

وجاءت تصريحات باقري، على هامش انضمام حاملة المسيّرات “بهمن باقري” إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية للحرس الثوري، الذي وصفه باقري بأنه “خطوة قيّمة”.

إنشاء قواعد بحرية

وخلال نفس المراسم، نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن باقري قوله إن طهران “ستقوم بإنشاء عدد من القواعد البحرية حسب الحاجة، حيث ستكون الخطوة الأولى في بحر عمان والمحيط الهندي، وفي الخطوات التالية في جميع أنحاء العالم لحماية مصالحنا البحرية، وممراتنا المائية، وأساطيلنا البحرية”.

وأفاد باقري بأن إنشاء السفن البحرية المتنقلة والقواعد البحرية المتحركة هو أحد الطرق لتعزيز القدرات البحرية للبلاد، وأضاف قائلًا “حتى الآن، تم تفعيل عدد من السفن البحرية في القوة البحرية للحرس الثوري والبحرية الإيرانية، وهي الآن في طور تنفيذ مهامها”.

قدرات حاملة المسيّرات “بهمن باقري”

وكشف عن قدرات السفينة قائلًا إنها “تتمتع بقدرة على نقل الزوارق السريعة المزودة بالصواريخ، والطائرات المسيّرة ذات المهام المتنوعة، والمروحيات، إضافة إلى قدرة دفاعية صاروخية لحمايتها من التهديدات الجوية والبحرية”، كما تمتلك “قدرة بحرية مناسبة في المناطق البعيدة للدفاع عن مصالح إيران وأمن الممرات المائية المختلفة لأسطولها التجاري والنفطي”.

ويبلغ طول حاملة المسيّرات “بهيمن باقري” 240 مترًا وارتفاعها 21 مترًا، وهي مزوّدة بطائرات عمودية وصواريخ ومسيّرات ومصعد لتنقل الطائرات العمودية، وتسع لـ60 مسيّرة و30 قطعة قاذفة للصواريخ، وبإمكانها تعزيز موقع إيران بوصفها قوة فوق إقليمية، حسب الوكالة الإيرانية الرسمية.

وأضافت الوكالة “لا تقتصر هذه البارجة على عمليات المسيّرات بل تملك إمكانية عمليات الطائرات العمودية ونشر منظومات الحرب الإلكترونية وكذلك العمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع. كما أنها مزودة بصواريخ كروز سطح- سطح من أسرة (نور) فضلًا عن منصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن”.

ترامب وإيران

وتأتي خطوات إيران، بعد يومين من تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، قال فيها إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استئناف سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، في خطوة تهدف إلى حرمانها من امتلاك سلاح نووي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

وقال المسؤول لرويترز إن ترامب سيوقّع مذكرة رئاسية يأمر فيها وزارة الخزانة الأمريكية بفرض “أقصى الضغوط الاقتصادية” على إيران بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان السياسة الأمريكية الصارمة اتجاه إيران التي مارسها ترامب طوال فترة ولايته الأولى.