“بانتظار توجيه القائد العام”.. قبيلة الترجم في جنوب دارفور تعلن دعمها للجيش السوداني (فيديو)

أعلنت قبيلة الترجم في محليه السلام ولاية جنوب دارفور، دعمها للجيش السوداني وتبرُّأها من أفراد من القبيلة الذين شاركوا مع قوات الدعم السريع.

ونشرت القبيلة “فيديو” اليوم الخميس، تعلن فيه موقفها، وشارك فيه عدد كبير من أفراد القبيلة الكثير منهم يحملون سلاح.

“دعم لا محدود ولا مشروط”

وقال المتحدث باسم القبيلة “اليوم تخاطبكم تنسيقية الترجم من الميدان، وتؤكد دعمها اللا محدود واللا مشروط للقوات المسلحة في حرب الكرامة، كما نؤكد أن قبيلة الترجم لا علاقة لها بميليشيا آل دقلو الإرهابية، وأن الذين خرجوا باسمها في الماضي لا يمثلون القبيلة بل يمثّلوا أنفسهم”.

وأكد على دعم القبيلة للدولة السودانية والوقوف معها بـ”الدماء والرجال والمال”. فيما ردد أفراد القبيلة في الفيديو هتاف “جيش واحد شعب واحد”.

وأضاف “قبيلة الترجم ألوف مؤلفة من الجند ينتظرون توجيه القائد العام –عبد الفتاح البرهان– لدخول ولاية جنوب دارفور وتحريرها من دنس الأوباش، ونحن في انتظار توجيهاته للتوجه لأي منطقة وتحريرها”.

الجيش السوداني يتقدم

ويشهد السودان في الفترة الأخيرة تقدما للجيش، إذ دخل في 13 يناير/كانون الثاني المنقضي، ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، الأمر الذي أثار فرحة واسعة بين أهالي المدينة.

وفي 28 يناير، أعلن الجيش سيطرته على مواقع جديدة في الخرطوم بحري وأم درمان، بينما تجدَّد القتال مع قوات الدعم السريع في جبهات عدة بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر غربي البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش السوداني إحرازه تقدمًا كبيرًا في العاصمة الخرطوم، والسيطرة على حي الرميلة ومقر الامدادات الطبية ودار سك العملة، وفقًا لما نقلته الجزيرة عن مصادر ميدانية.