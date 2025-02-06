ترامب: هذا هو سبب وقف إطلاق النار في غزة.. وسنتسلم القطاع من إسرائيل (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل تسلمه السلطة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: “شهدنا نتائج مذهلة قبل أيام من تولي منصبي حيث نجح فريقي في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأكد أن الاتفاق تم بفضل تهديده لـ(حماس) “بالجحيم” إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مضيفًا: “تركت السلطة ولم تكن لدينا حروب ولا مشاكل ولا تضخم”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتم الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين لدى (حماس).

وأضاف أن إدارته تركت إيران “مفلسة”، ولم يكن لديها أموال “لتدفعها لـ(حماس) و(حزب الله)، وفقا لقوله، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن عكست كل ما فعله ورفعت العقوبات عن إيران، مما سمح لها بإعادة بيع نفطها.

وعلى صعيد آخر، قال ترامب إنه سيؤسس لجنة جديدة للحرية الدينية، بالإضافة إلى إنشاء مكتب للأديان تابع للبيت الأبيض.

كما أعلن الرئيس الأمريكي اعتزامه تعيين سفير أمريكي جديد في لبنان، وقال إن “أمريكا بدأت تحظى بالاحترام مرة أخرى في جميع أنحاء العالم”.

وفي وقت سابق الخميس، كرر الرئيس الأمريكي مقترحه بشأن سيطرة بلاده على غزة، مؤكدا أن “الولايات المتّحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال”، وأنه “لن تكون هناك حاجة لجنود أمريكيين” لتنفيذ هذه الفكرة التي لاقت استهجانا عالميا.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” أن “إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال”.

وكرّر ترامب فكرته القاضية بتهجير سكّان القطاع الفلسطيني “إلى مجتمعات أكثر أمنا وجمالا”، رغم أن مصر والأردن، البلدين اللذين دعاهما لاستقبال هؤلاء الفلسطينيين، رفضا تلبية مطلبه هذا رفضا باتًا.