جرحى وأهاليهم يشكون من تعنت الاحتلال في سفر المرافقين للعلاج خارج غزة (فيديو)

شكا فلسطينيون من قطاع غزة من رفض الاحتلال الإسرائيلي سفر العديد من المرافقين للمرضى والأطفال والجرحى لتلقي العلاج في الخارج.

وقالت نور البردويل للجزيرة مباشر إن سلطات الاحتلال رفضت سفر جميع المرافقين لابنها الجريح يحيى، 13 عاما، رغم أن من المفروض أن يسافر بصحبة 3 مرافقين، خاصة في ظل صغر سنه.

ويعاني يحيى من كسور في القفص الصدري كما توجد شظايا قذيفة دبابة في يده.

أما مي الشاعر فقالت إنها ستُضطر إلى ترك ابنها الرضيع، عام واحد، في قطاع غزة بسبب منعه من مرافقتها خلال خروجها مع ابنها جهاد وزوجها اللذين بترت أطرافهما.

وذكرت أنها ستبقى مع زوجها في مصر قبل أن تحدد الدولة التي ستتوجه إليها، أما ابنها جهاد فمن المرجح أن يتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج.

بدورها، قالت مرح خضر إن الاحتلال رفض سفر إخوتها الصغار بصحبتها، ووافق على مرافقة والدتها فقط.

وذكرت أنها ستخرج من القطاع لتلقي العلاج وتركيب طرف صناعي بعد ان بترت قدمها اليسرى إثر استهداف الاحتلال لمنزلها قبل 5 أشهر.

أما ميسون أبو النجا فعبرت عن حزنها لأن زوجها الجريح خرج من القطاع دون أي مرافق بعدما تلقت رفضا شاملا من الاحتلال لسفرها هي وأطفالها برفقته.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الإسراع في إخراج من يحتاج إلى العلاج خارج قطاع غزة، وذلك بعدما تمكنت المنظمة من إجلاء 104 من المرضى والجرحى مع 172 مرافق منذ يوم السبت الماضي.