استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة (فيديو)

استشهد فلسطيني، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المواطن سلمان رشدي سلمان أبو غولة استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة المغراقة قرب محور “نتساريم”.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر مجموعة ينقلون جثمان الشهيد أمام مستشفى شهداء الأقصى، فيما تظهر عائلته متأثرة ومنهم طفلة صغيرة تبكي بحرارة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,583، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين (حماس) وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ورغم الهدنة، استهدفت إسرائيل عدة مرات فلسطينيين في أماكن متفرقة من القطاع، كما أنها تحد من وصول المساعدات الإنسانية، وتضع العوائق أمام دخول الخيم والكرفانات.