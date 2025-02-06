فرنسا تعلن تسليم أولى طائرات “ميراج 2000” لأوكرانيا

سلمت فرنسا، اليوم الخميس، أولى طائرات “ميراج 2000-5” المقاتلة لأوكرانيا لمساعدتها في إطار حربها ضد روسيا.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عبر منصة إكس “اليوم، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا“، من دون تحديد عددها، مضيفًا “ستشارك الآن في الدفاع عن المجال الجوي لأوكرانيا”.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنانه لتسلم طائرات ميراج من فرنسا.

وكتب في منشور على حسابه في “إكس”، الخميس، “يواصل أسطولنا الجوي التطور. فقد وصلت أولى طائرات ميراج 2000 من فرنسا، مما أضاف إلى قدراتنا الدفاعية الجوية”، وأضاف “أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيادته ودعمه”، معتبرًا أن هذه خطوة أخرى لتعزيز أمن أوكرانيا.

طائرات ميراج

ووفق تقرير الميزانية الفرنسية الصادر عن الجمعية الوطنية، فإنه من المقرر نقل 6 مقاتلات ميراج من أصل 26 يملكها سلاح الجو الفرنسي إلى أوكرانيا، وهو عدد لم تنفه ولم تؤكده وزارة الدفاع الفرنسية التي تقول إنها لن تعلنه لأسباب أمنية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال هذه الطائرات المقاتلة في يونيو/حزيران 2024، ومنذ ذلك الحين يتدرّب طيارون وتقنيون أوكرانيون في فرنسا على الطائرات التي تم تعديلها.

وأوضح لوكورنو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الطائرات أصبحت تتضمن معدات “قتال جو-أرض” لتنفيذ ضربات جوية و”الدفاع ضد الحرب الإلكترونية” لمقاومة التشويش الروسي.