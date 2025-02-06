مصر: لن نكون طرفا في أي طرح لتصفية القضية الفلسطينية

شددت مصر على رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.

وحذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، من “تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن مصر “لن تكون طرفًا فيه”.

وحذرت مصر في البيان من “تداعيات التصريحات الصادرة، اليوم الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني”.

وأكدت مصر أن هذا “السلوك غير المسؤول يستدعي المحاسبة”، وسيكون له “تداعيات كارثية”، و”يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام”.

وأكد البيان رفص مصر “الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا”.

كما أكدت مصر “ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية”.

وأعادت مصر التأكيد أن “ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستتولى السيطرة على قطاع غزة، مضيفا أن القطاع يمكن أن يصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وتابع ترامب أنه سيتم “نقل” سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل عربية ودولية رافضة للخطة.