مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين جراء انهيار رافعة في المنطقة العازلة شمالي غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل الرقيب أول (احتياط) نداف كوهين (21 عامًا) من قرية بيت حنان، إضافة إلى الرقيب نحمان رفائيل (20 عامًا) من إيلات، جراء انهيار رافعة عسكرية في المنطقة العازلة شمالي قطاع غزة. كما أسفر الحادث عن إصابة 8 جنود آخرين، بينهم جندي في لواء غولاني، وصفت حالته بأنها خطرة.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث منتصف الليلة الماضية، عندما انهارت الرافعة بسبب الرياح العاتية؛ مما أدى إلى سقوطها على خيمة مخصصة للجنود. وتُستخدم هذه الرافعة عادةً في رفع معدات المراقبة والاتصالات، ويعتمد عليها جيش الاحتلال في مهام تشغيلية منذ أكثر من عام.

وفي أعقاب الحادث، أعلن جيش الاحتلال فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابساته، مع التركيز على مدى استعداد القوات العسكرية لمواجهة الطقس العاصف في المنطقة، خاصة أن مثل هذه المعدات تُستخدم بانتظام في العمليات الميدانية.

منخفض جوي

وضربت رياح قوية مصحوبة بأمطار، قطاع غزة مساء أمس، على وقع منخفض جوي عنيف.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي أعلن وقف استخدام جميع الرافعات في المنطقة العازلة والمواقع العسكرية داخل قطاع غزة، وذلك على محوري “نتساريم” و”فيلادلفيا”، حتى استكمال التحقيقات الجارية واستقرار الأحوال الجوية.

סמ"ר נחמן רפאל בן עמי, לוחם גולני בן 20 מאילת, הוא הנופל השני מקריסת המנוף באזור החיץ ברצועה. יהי זכרו ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/fgHI04CBec — גלצ (@GLZRadio) February 6, 2025

تفاصيل التحقيق الأوّلي

وتشير التحقيقات الأولية، إلى أن الرافعة المنهارة كانت تُستخدم في رفع معدات المراقبة مثل الكاميرات والرادارات. ويرجح أن سبب الانهيار يعود إلى الرياح العاتية التي بلغت سرعتها نحو 60 كيلومترًا في الساعة؛ مما تسبب في فقدان السيطرة عليها وسقوطها على خيمة للجنود.

ومن المتوقع أن تنضم الشرطة العسكرية إلى التحقيق في ملابسات الحادث، لتحديد مدى التزام القوات بالإجراءات الاحترازية، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.