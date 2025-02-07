أبو عبيدة يعلن أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم غدا السبت

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت.

وفي بيان مقتضب عبر قناته على منصة تلغرام، قال أبو عبيدة “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، أور إبراهم ليشها ليفي، أوهاد بن عامي”.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء الأسرى ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

החטופים שאמורים להשתחרר מחר: אלי שרעבי, אוהד בן עמי ואור לוי pic.twitter.com/1QsVjGVr8e — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) February 7, 2025

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن “حركة حماس ستسلم الوسطاء خلال ساعات قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة المقرر الإفراج عنهم غدًا السبت”.

ويستعد الوفد الإسرائيلي المفاوض للتوجه، غدًا السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد يضم مسؤولين من جهازي الأمن العام (الشاباك) والاستخبارات (الموساد)، ويعمل على استكمال المرحلة الأولى من الصفقة، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، وفق أوامر رئيس الشاباك رونين بار.

وأشارت الهيئة إلى مخاوف في إسرائيل من أن تؤدي سلسلة التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين إلى الإضرار بالمفاوضات.