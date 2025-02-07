اتصالات مصرية مكثفة لمواجهة خطط تهجير الفلسطينيين من غزة

قالت الخارجية المصرية إن اتصالات الوزير بدر عبد العاطي بنظرائه العرب عكست إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية، ورفض لكل محاولات التهجير.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، أن الوزير عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع 11 من نظرائه العرب، تضمنت تأكيد رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لكونها “تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة”.

وأوضح البيان أن عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.

وأشار البيان إلى “تبادل الرؤى والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى، والتعدي على الحقوق الفلسطينية، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة”.

وشدَّد الوزراء العرب على “التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدوا أهمية “ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، وإدخال المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، وإزالة الركام وإعادة الإعمار دون خروج الفلسطينيين من غزة”.

ولفت البيان إلى “التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة، واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير الفلسطينيين في القطاع بشكل دائم.