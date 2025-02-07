الدفعة الخامسة.. الاحتلال يعتزم الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدًا السبت، في إطار الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، عن 18 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 من أسرى قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المكتب في بيان مقتضب عبر قناته على منصة تلغرام “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدًا السبت في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 18 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و54 أسيرًا من الأحكام العالية، و111 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غدًا السبت، ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في بيان “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور إبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي”، من دون مزيد من التفاصيل.

وحال إتمام تسليم هذه الدفعة، وهي الخامسة من تبادل الأسرى منذ 19 يناير الماضي، تكون كتائب القسام قد سلَّمت 16 أسيرًا إسرائيليًّا، إضافة إلى 5 تايلانديين، ضمن صفقة التبادل الحالية التي تشمل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين.

حماس ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

وكانت حماس قد أكدت التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق مصالح الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الجمعة، إن “الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام، ومعدات رفع الأنقاض، والوقود، ومتطلبات الترميم”.

وأضافت حماس أنها طالبت الوسطاء بمضاعفة جهدهم والضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

وأكدت حماس أن الموقف الفلسطيني موحد ضد “مشروع ترامب ونتنياهو” لتهجير الفلسطينيين، وأنه مسنود بموقف عربي وإسلامي وعالمي.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.