الدفعة السادسة تغادر غزة للعلاج.. ومدير المستشفيات الميدانية: الاحتلال لا يلتزم بالبروتوكول الإنساني

تمكّن عشرات الفلسطينيين من المرضي والجرحى من مغادرة قطاع غزة، اليوم الجمعة، لتلقي العلاج خارج القطاع ضمن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمغادرة 49 مريضا وجريحًا من غزة عبر معبر رفح البري ضمن الدفعة السادسة.

في سياق متصل، قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة الدكتور مروان الهمص، إن الاحتلال الإسرائيلي “لا يلتزم” بالبروتوكول الإنساني أو أي التزامات أخرى، إذ يرفض السماح للمستشفيات الميدانية بمعالجة الجرحى.

الآلاف بحاجة لتلقي العلاج في الخارج

وكشف الهمص، في بيان، عن أن عدد المرضى الذين هم بحاجة للسفر أكبر بكثير ممن سيخرجون ضمن الاتفاق، موضحًا “لدينا قائمة بـ 35 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع”.

وأشار إلى أن بعض المرضى توفوا قبل أن يأتي دورهم للعلاج في الخارج، كما أن 40٪ من مرضى الكلى توفوا بسبب عدم تلقي العلاج اللازم.

وسلط مدير المستشفيات الميدانية الضوء على أنه لا يوجد في مدينة رفح مستشفى ولا مركز طبي سوى مستشفى ميداني واحد، كما أشار لمعاناة القطاع من نقص كبير في البطانيات والملابس الشتوية في ظل الطقس البارد.

وسبق وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جيش الاحتلال يراوغ في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، وإنه يتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، وخاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.