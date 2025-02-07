“بيجر ذهبي”.. هدية غريبة من نتنياهو لترامب تثير جدل المنصات

كشف مصدر سياسي إسرائيلي لشبكة (سي إن إن) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهاز “بيجر” ذهبيًا خلال لقائهما في واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب المصدر، فإن هذه الهدية تحمل دلالة رمزية مرتبطة بالعملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل في لبنان خلال سبتمبر/أيلول الماضي، واستهدفت أجهزة “البيجر” التي كان يستخدمها عناصر من (حزب الله).

ترامب يرد الهدية

وشهد 17 من سبتمبر الماضي، سلسلة من الانفجارات التي استهدفت عناصر من (حزب الله) في لبنان، حيث طالت آلاف التفجيرات أجهزة “البيجر” الخاصة بهم، تلاها استهداف أجهزة الاتصال اللاسلكي في اليوم التالي.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت هذه الانفجارات عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا، بينهم أطفال، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، معظمهم من المدنيين الذين تصادف وجودهم في مواقع التفجيرات.

وفي سياق متصل، أهدى ترامب لنتنياهو صورة موقعة تجمعهما معًا، وقد كتب عليها “إلى بيبي، القائد العظيم!”، وجاء ذلك وفقًا لصورة نشرها يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر حسابه على “إنستغرام”.

بين سخرية وغضب

وأثارت هدية نتنياهو “الغريبة” إلى ترامب موجة من التفاعل عبر المنصات بين السخرية والغضب.

فكتب عمر درويش ساخرًا “يا للهول، بيجر متفجر في حوزة الرئيس. هل غاب عن بال فخامة الرئيس ترامب خطورة البيجر الذي أهداه له نتنياهو وأنه سبق لإسرائيل قتل قادة حزب الله من خلال تفجير تلك البيجرات. متى سيتم تفجيرها؟”.

يال الهول .. بيجر متفجر في حوزة الرئيس.. #نتن_يا_هو يهدي #ترامب جهازي بيجر!!!!!! هل غاب عن بال فخامة الرئيس ترامب خطورة البيجر الذي أهداه له #نتن_يا_هو وانه سبق لإسرائيل قتل قادة حزب الله من خلال تفجير تلك البيجرات (البياجر) متى سيتم تفجيرها؟ pic.twitter.com/FnjqGskdF4 — Amr M Darwish 🇸🇦 عمرو محمد درويش (@DarwishAmrM) February 5, 2025

في حين نشر آخرون، صورة تجمع 3 أطفال تشوّهت وجوههم وفقدوا أعينهم في تفجيرات “البيجر”، في إشارة إلى كثير من الضحايا الأبرياء جراء العملية الإسرائيلية.