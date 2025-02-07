ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ اقتراح غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ليس مستعجلًا في تنفيذ اقتراحه بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه لتطوير مشروعات عقارية فيه.

وصرَّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بأنه “لا داعي للعجلة على الإطلاق” في تنفيذ الاقتراح.

وتابع ترامب “إسرائيل ستعطيها لنا (غزة)، وستراقب هي الوضع من الناحية الأمنية. الولايات المتحدة لن ترسل أي قوات لحفظ الأمن هناك”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة ستكون هناك (في غزة) للاستثمار فقط، وهذا سيسهم في إحلال السلام”، ملمحًا إلى عدم وجود جدول زمني أو مداولات بشأن تسلُّم القطاع.

وأضاف ترامب “نريد أن نحقق السلام في الشرق الأوسط، ومن شأن خطتنا في غزة أن تحقق الاستقرار”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، في حين تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء اقتراح التهجير والاستيلاء على غزة، الذي طرحه ترامب في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري.

كما تأتي غداة قوله الخميس إن “الولايات المتحدة ستتسلم من إسرائيل (قطاع غزة) بعد انتهاء القتال”، وبحلول ذلك الوقت، سيكون الفلسطينيون قد “أعيد توطينهم” في أماكن أخرى من المنطقة، وخاصة في مصر والأردن.

ورفضت القاهرة وعمّان هذا الاقتراح الذي أثار أيضًا استنكارًا دوليًّا، مع تحذير الأمم المتحدة من أي “تطهير عرقي”. كما رفضته بشدة كل فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والسلطة الفلسطينية.