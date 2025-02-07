تشييع مروان عيسى نائب قائد أركان القسام في جنازة حاشدة وسط قطاع غزة (شاهد)

شيعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الشهيد مروان عيسى، نائب قائد أركان القسام محمد الضيف.

ونقلت “كاميرا” الجزيرة مباشر، مراسم التشييع عقب صلاة الجمعة من مخيم البريج وسط قطاع غزة، في جنازة شعبية وعسكرية شارك فيها مئات الفلسطينيين.

وأقيمت الصلاة في ساحة واسعة بسبب تدمير الاحتلال لغالبية مساجد غزة خلال العدوان الذي استمر 15 شهرًا.

وفي 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم القسام، استشهاد قائد الأركان محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.

من هو مروان عيسى؟

ولد مروان عيسى في غزة عام 1965 لعائلة هجرت من قرية بيت طيما قرب عسقلان في الأراضي المحتلة عام 1948.

واعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى عام 1987 لمدة 5 سنوات، قضى منها 4 سنوات في سجون السلطة الفلسطينية، وأفرج عنه مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

التحق مروان عيسى بكتائب القسام منذ تأسيسها، وتقلد مناصب مختلفة إلى أن وصل لمنصب نائب قائدها العام خلفًا لأحمد الجعبري الذي اغتالته إسرائيل عام 2012.

ونجا عيسى من محاولات اغتيال عدة، كما تعرض منزله للقصف مرتين عامي 2014 و2021، وفي 12 من مارس/آذار 2024، أعلن جيش الاحتلال استهداف مقر وجوده في مخيم النصيرات، لكنه لم يتمكن حينها من تأكيد مصيره.