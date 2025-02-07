شولتس يؤكد للشرع دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، للرئيس السوري أحمد الشرع، استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا “لتكون وطنًا حرًّا وآمنًا لكل فئات الشعب السوري”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، اليوم الجمعة، وفق بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت.

وخلال الاتصال الذي استمر نحو ساعة، هنأ شولتس الشعب السوري “لنجاحه في إنهاء نظام الرعب لبشار الأسد”. كما أبدى تأييده لخطوات الرئيس الشرع في إدارة المحادثات لاستكمال وحدة الأراضي السورية خاصة في منطقتي شمال سوريا وشرقها.

وحسب البيان، أكد المستشار الألماني للرئيس الشرع ضرورة السعي لإزالة العقوبات الاقتصادية على سوريا فورًا من أجل تعافي الشعب والمسارين الإنساني والاقتصادي.

كما اتفق الزعيمان على الحاجة إلى عملية شاملة تعترف بالمشاركة والحقوق والحماية لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

وشدَّد شولتس على أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين بشأن قضية إعادة الإعمار، وكذلك على أهمية مكافحة الإرهاب بالنسبة لأمن سوريا والمنطقة والعالم.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية قد زارت دمشق في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، والتقت الشرع. كما زارت وزيرة التنمية الألمانية دمشق في 15 من الشهر ذاته، لتعزيز مشروعات الإغاثة في البلاد.

ويُعَد اتصال المستشار الألماني مع الرئيس السوري هو الثاني من زعيم أوروبي بعد اتصال الرئيس الفرنسي به قبل يومين.