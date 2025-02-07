ليبيا.. العثور على جثث مهاجرين في مقبرة جماعية شرقي البلاد وانتشال غرقى من غربها (فيديو)

أعلنت مديرية للأمن والهلال الأحمر الليبي، أمس الخميس، أنه جرى انتشال 29 جثة على الأقل لمهاجرين من موقعين في شرق ليبيا وغربها.

وعثرت مديرية أمن الواحات في جالو شرقي ليبيا، على مقبرة جماعية تضم 19 جثة داخل استراحة مهجورة كانت تستخدمها شبكة للتهريب والهجرة غير الشرعية.

وقالت مديرية أمن الواحات إنها تمكنت من العثور على الجثامين في منطقة إجخرة، التي تبعد 441 كيلو مترا من مدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، وذلك بعد عملية مسح لإحدى المزارع، الذي أظهر آثار حفر وعلامات غريبة منتشرة في أماكن مختلفة.

وأضافت “تم الحفر في موقع الأولى الذي تم اكتشاف الجثة الأولى فيه وعلى الفور تم التواصل مع الهلال الأحمر، وذلك لانتشال الجثث وتلاها اكتشاف قبر يحتوي على 4 جثث ثم قبر ثالث ضم 14 جثة”، مشيرة إلى أنه قد تم نقل الجثامين إلى طبيب شرعي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت أنها ستستكمل التحقيقات للكشف عن ملابسات هذه “الجريمة النكراء”.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر-فرع جالو، إنها تلقت بلاغًا من النيابة حول وجود مقبرة جماعية، وقامت بالتوجه للموقع وانتشال 19 جثة، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة وأعضائها والجهات الأمنية.

انتشال 10 جثامين من غرب ليبيا

في سياق منفصل، تلقى الهلال الأحمر الليبي، بلاغًا من مديرية أمن الزاوية، شمال غرب ليبيا، بغرق قارب في البحر قرب أحد الموانئ.

وقال الهلال الأحمر، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إن فريقا تابعا له انتشل جثث 10 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة ميناء ديلة في مدينة الزاوية على بعد نحو 40 كيلو مترا من العاصمة طرابلس.

وتحوّلت ليبيا لطريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأعلن فرع جهاز البحث الجنائي بالواحات في نهاية يناير/كانون الثاني تحرير 263 مهاجرًا من جنسيات مختلفة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وقال إنهم “كانوا محتجزين لدى عصابة تهريب في ظروف إنسانية وصحية سيئة للغاية”.