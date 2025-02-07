كاتس يأمر بتوبيخ رئيس الاستخبارات الإسرائيلية بسبب “خطة ترمب” ولابيد يعلّق

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بتوبيخ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر بسبب تصريحاته حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن كاتس أصدر تعليمات، اليوم الجمعة، لرئيس الأركان بتوبيخ اللواء بيندر، وذلك بعدما نسبت له تصريحات، حذر فيها من أن خطة ترامب قد “تشعل الأوضاع في المنطقة”.

ونقلت “معاريف” عن كاتس قوله إنه “لن يكون هناك واقع يتحدث فيه ضباط الجيش الإسرائيلي ضد خطة الرئيس الأمريكي ترامب المهمة بشأن غزة، وضد توجيهات المستوى السياسي”.

وكرر تصريحاته التي أطلقها أمس بأنه أصدر أوامر لجيش الاحتلال بالاستعداد للمضي قدمًا في خطة “الهجرة الطوعية لسكان غزة المهتمين بالمغادرة إلى أماكن مختلفة في العالم”، مؤكدًا “هذا بالضبط ما يتعين على الجيش القيام به، وسيفعله”.

لابيد يعلّق

في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد “لقد نسي كاتس أن دور رئيس الاستخبارات العسكرية هو التنبيه والتحذير من المخاطر المتوقعة بمجرد رؤيتها”.

وأضاف في منشور عبر منصة إكس “إن محاولات إسكات مجتمع الاستخبارات ستقودنا إلى كارثة أخرى”.

שר הביטחון ישראל כ״ץ שכח שתפקידו של ראש אמ״ן הוא להתריע ולהזהיר מפני סכנות צפויות ככל שהוא רואה אותן. ניסיונות להשתיק את קהילת המודיעין יובילו אותנו לאסון נוסף — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) February 7, 2025

وبعد تصريحات كاتس أمس حول تجهيز جيش الاحتلال لخطة لتهجير الفلسطينيين، جوًا وبرًا وبحرًا، أصدرت مصر بيانًا رافضًا لهذه التصريحات.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية في البيان من “تداعيات التصريحات الصادرة، اليوم الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني”.