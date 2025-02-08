أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من سجون إسرائيل يصلون إلى غزة (فيديو)

وصل عشرات من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل إلى قطاع غزة، اليوم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

ووصل الأسرى عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونُقل الأسرى إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس في بيان “وصول حافلتين تقلان محررين إلى المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأحرار”.

وكان في انتظار الأسرى الآلاف من الفلسطينيين الذين استقبلوهم بحرارة وزغاريد. وفور وصول الحافلات إلى القطاع، عمَّت أجواء الفرح والاحتفالات بين الحشود التي رحبت بالمحررين.

وتُعَد هذه الدفعة الخامسة من الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل، وشملت الإفراج عن 183 أسيرًا، 42 منهم من الضفة، وثلاثة مقدسيين، و138 من غزة، من بينهم 111 اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل صفقة “طوفان الأحرار” في مرحلتها الأولى، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًّا، وتمتد 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

​​​​​​​وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.