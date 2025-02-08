الكشف عن أسماء 183 أسيرا فلسطينيا يفرَج عنهم السبت من سجون الاحتلال

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب إعلام الأسرى، أسماء الأسرى المحررين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى في بيان مساء الجمعة “أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة ‘طوفان الأحرار’، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة”.

وأوضح المكتب أن هذه الدفعة تضم 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح المكتب أن “7 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية السبت سيُبعدون خارج فلسطين“.

وأشار البيان إلى أن “هذا الإفراج يشكل محطة جديدة في مسار النضال الفلسطيني، ليؤكد أن الحرية حق لا يسقط بالتقادم، وأن إرادة الأسرى وشعبهم أقوى من قيود الاحتلال”.

وهذه هي القوائم الخاصة بالأسرى المحررين: