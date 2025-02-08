ردا على تصريحات نتنياهو.. الخارجية المصرية: سيادة السعودية خط أحمر

اعتبرت مصر، اليوم السبت، التصريحات الإسرائيلية التي تطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية “مساسا بأمن المملكة وسيادتها، وخطا أحمر لن تسمح القاهرة بالمساس به”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها تدين “بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تحرض ضد السعودية وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “ترفض مصر بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة التي تمس بأمن المملكة وسيادتها”.

وأكدت مصر أن “السعودية واحترام سيادتها خط أحمر لن تسمح القاهرة بالمساس به”، كما أكدت أن “استقرار السعودية وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية، وهو أمر لا تهاون فيه”.

وشدَّد بيان الخارجية المصرية على أن “هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تُعَد تجاوزا مستهجَنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة”.

ولفت البيان إلى أن مصر تَعُد “تلك التصريحات افتئاتا على سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967″.

وأكدت مصر “وقوفها إلى جانب السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة”، كما دعت المجتمع الدولي إلى “إدانتها وشجبها بشكل كامل”.

ويُعَد الموقف المصري هو الأول تجاه تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب خلالها بإقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية.

نتنياهو يقترح دولة فلسطينية بأراضي السعودية

وكان نتنياهو قد قال إن “السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها”، وذلك ردا على سؤال مذيع القناة 14 الإسرائيلية، مساء الخميس، بشأن تمسُّك السعودية بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وزعم نتنياهو أن “تصريحات السعودية بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتطبيع العلاقات مع تل أبيب ليست بالضرورة مؤشرا على الموقف النهائي لها”.

وواصل مزاعمه قائلا إن “الرياض لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل“. غير أن الخارجية السعودية جددت في بيان، الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.

فلسطين: تصريحات نتنياهو اعتداء على سيادةالسعودية وأمنها

في السياق، أدانت فلسطين تصريحات نتنياهو، معتبرة ذلك “عدوانا على سيادة المملكة وأمنها”.

وفي بيان، وصفت الخارجية الفلسطينية التصريحات بأنها “عنصرية ومعادية للسلام”، مؤكدة أنها “تمثل تعديا على سيادة السعودية واستقرارها، وكذلك على الدول العربية كافة”.

وأكد البيان “وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب السعودية في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية، التي تهدف إلى الضغط على موقفها الثابت في دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية”.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى “إدانة هذه التصريحات المعادية للسلام”.

بدوره، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ التصريحات الإسرائيلية، قائلا إنها “تستهدف المملكة وسيادتها، وتمثل خرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية”.

وفي منشور على منصة إكس، أكد الشيخ أن دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين.

وأشاد الشيخ بالموقف السعودي “الذي ينادي دوما بتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتزامه بحل الدولتين كأساس للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.