لبنان: عون هاتف الشرع واتفقا على هذه النقاط

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق مع نظيره السوري أحمد الشرع على التنسيق لضبط الوضع على الحدود بين البلدين.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن “عون هاتف الشرع لتهنئته بتولي مهام منصبه رئيسًا لسوريا خلال الفترة الانتقالية”.

وأضافت أن الرئيسين اتفقا على التنسيق لضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية ومنع استهداف المدنيين.

بدورها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن “عون أكد خلال الاتصال ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني”.

وأضافت أن عون أكد “دعم لبنان لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها الوطنية”.

من جانبه، أكد الشرع الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان، وفق المصدر ذاته.

يأتي الاتصال في حين تسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات، وفلول النظام السابق الذين يواصلون العمل على إثارة القلاقل الأمنية.