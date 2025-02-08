هيئة البث: بندقية جندي إسرائيلي مقتول بيد مقاتل فلسطيني خلال تسليم الأسرى في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مقاتلًا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ظهر خلال عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، وهو يحمل بندقية رشاشة غنمتها الحركة خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردًّا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.

وقالت الهيئة إن مقاتل القسام كان يحمل بندقية رشاشة من طراز نيغيف، يظهر على أسطوانتها السفلية نقش عبري، يحمل اسم الرقيب الإسرائيلي تومر ناغار الذي قُتل خلال الهجوم على موقع كيسوفيم العسكري في 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن ناغار كان جنديًّا في الكتيبة 501 التابعة للواء النخبة غولاني.

ولفتت الهيئة إلى أن أسطوانة السلاح هي ما تعود إلى الجندي القتيل، لكن السلاح نفسه يعود إلى جندي إسرائيلي آخر يمكن للجيش الإسرائيلي معرفته من خلال الرقم التسلسلي المنقوش على الرشاش نفسه.

وأشارت إلى أن حماس غنمت خلال اقتحامها للقواعد والمواقع العسكرية، يوم 7 أكتوبر 2023، كمية كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق السبت، أطلقت حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين في مدينة دير البلح، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، وسط انتشار كثيف وغير مسبوق لمقاتلي القسام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أسلحة إسرائيلية في أيدي مقاتلي القسام خلال مراسم إطلاق سراح أسرى إسرائيليين. ففي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، ظهر عدد من مقاتلي القسام خلال إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات في ميدان فلسطين بمدينة غزة، وهم يحملون بنادق إسرائيلية من طراز تافور التي يحملها جنود قوات النخبة الإسرائيلية.

ووقتها، نقل المراسل العسكري لموقع والا الإسرائيلي أمير بوحبوت عن مصدر عسكري إسرائيلي -لم يسمّه- بقيادة المنطقة الجنوبية قوله “اختارت حماس خلال إطلاق سراح المجندات أن تضم مقاتلين من وحدة النخبة يحملون بنادق تافور التابعة لنخبة الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه البنادق تم الاستيلاء عليها على الأرجح في 7 أكتوبر 2023.

ومع تسليم الدفعة الخامسة، يرتفع عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سلّمتهم القسام ضمن صفقة التبادل الحالية إلى 16.

وفي وقت سابق، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بإطلاق سراح 183 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة الخامسة للتبادل.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكوم عليهم بالمؤبد.