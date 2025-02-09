أسيران محرران بقطاع غزة: سجون إسرائيل أفظع من “أبو غريب” وطعامنا كان ما تتركه القطط (فيديو)

روى أسيران محرران في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل تفاصيل مروعة لأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، ووصف أحدهما السجون الإسرائيلية بأنها أصبحت أسوأ من سجن “أبو غريب” العراقي.

وقال الأسير المحرر باسم أبو ظاهر للجزيرة مباشر إن سجن أبو غريب السيئ السمعة في العراق، الذي اشتهر بتعذيب المعتقلين فيه إبان الاحتلال الأمريكي، يُعَد “أفضل كثيرًا مما يحدث في السجون الإسرائيلية”.

“أكبر مسلخ في العالم”

وأضاف أبو ظاهر “سجون الاحتلال أكبر مسلخ في العالم. الفظائع أسوأ من سجن أبو غريب، والأسرى لا يأكلون ولا يشربون. ما يُقدَّم للأسرى عبارة عن عينات من الطعام”.

وأوضح أبو ظاهر أن معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية تضاعفت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023، مؤكدًا تعرُّضهم باستمرار للضرب والإهانات من السجانين.

“ضرب وتعذيب يومي”

وأشار أبو ظاهر إلى أن الأطباء شاركوا جنود الاحتلال في تعذيب الأسرى، سواء بالاعتداء البدني المباشر أو بالإهمال الطبي.

وتابع “الأسرى هياكل عظمية وشبه أموات، وكل يوم ضرب وتعذيب وسب وشتم ورش بغاز الفلفل، وهناك 12 وحدة لضرب وقمع للأسرى”، مضيفًا “متنا من الجوع والعطش، وكنا ننام جوعانين ونصحى على الضرب”.

بدوره، قال الأسير المحرر عبد الحكيم مشتهى الذي اعتُقل خلال الحرب على غزة “الأسرى يتعرضون لعذاب شديد، ووضعهم صعب للغاية من مختلف النواحي، وخصوصا الإهمال الطبي والطعام”.

“طعام مغمَّس بالإهانة”

وأضاف مشتهى للجزيرة مباشر “كنا نحصل على ملعقة أو اثنتين من الأرز فقط يوميًّا، والطعام مغمَّس بالإهانة والذل، وكان يُقدَّم للقطط قبل أن يصل إلينا، وجنود الاحتلال كانوا يسرقون معظمه”.

وأشار إلى أنه يعاني العديد من الأمراض بسبب ممارسات جيش الاحتلال والإهمال الطبي، قائلًا “فقدت نظري من آثار السجن والتعذيب”.

وظهر السبت، أطلقت سلطات الاحتلال سراح 183 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 47 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 111 ألف مصاب، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، وأجبر أغلب سكانه الذين يبلغ تعدادهم نحو مليونين و300 ألف نسمة على النزوح إلى مخيمات الإيواء.