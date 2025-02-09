أهالي بيت حانون يدخلون منطقة الزراعة لأول مرة بعد انسحاب الاحتلال من نتساريم (شاهد)

للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة

وصل فلسطينيون إلى منطقة الزراعة في بيت حانون شمالي قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب، بعد انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم بالكامل، اليوم الأحد.

وشهدت المنطقة، على مدار أكثر من عام وثلاثة أشهر من الحرب، عمليات تدمير واسعة وتجريف للأراضي من قِبل قوات الاحتلال.

كما شهدت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والقوات المتوغلة داخل شمالي القطاع.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل إليها مدنيون فلسطينيون، بسبب خطورة الوضع سابقًا.

وفي هذه المدينة الصغيرة، دمر الاحتلال المؤسسات التعليمية من مدارس تابعة لوكالة الأونروا الأممية وأخرى للحكومة الفلسطينية، وبنى تحتية، وكل مقومات الحياة.

أراضٍ زراعية

ومدينة بيت حانون كانت تشتهر بأن سكانها يعتمدون بشكل كبير على الزراعة، إذ تُخصَّص 45% من أراضيها لهذا الغرض. وتتميز بزراعة الخضراوات والحمضيات، إضافة إلى أشجار اللوز والتين والتفاح.

وخلال الحرب تعرضت أراضيها الزراعية للتجريف، ما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من هذه الأراضي الخصبة.

انسحاب الاحتلال من نتساريم

وفجر اليوم، انسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية من محوّر نتساريم الذي أقامه جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية وسط غزة، ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

وفصل جيش الاحتلال محافظتَي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأجبر وقتها مليون فلسطيني على النزوح تحت القصف والإبادة إلى جنوب وادي غزة.

وجاءت عملية الانسحاب في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، التي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم وسط القطاع.