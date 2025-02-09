أول تعليق من حماس عقب انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، يمثّل “انتصارًا” لإرادة الشعب الفلسطيني وتتويجًا لصمود المقاومة وبطولاتها، مشددة على أن هذا الانسحاب دليل واضح لفشل أهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إن صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه وتضحيات المقاومة وبطولاتها، وعلى رأسها كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة “أسقط أوهام الاحتلال وقيادته الفاشية بالسيطرة العسكرية على القطاع وتقسيمه. كما أفشل الاحتلال في محاولاته فرض أمر واقع عبر عمليات الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير الممنهج”.

عودة النازحين وتبادل الأسرى

وأكدت الحركة أن إتمام هذا الانسحاب وإعادة ربط وسط قطاع غزة بشماله، واستمرار عودة النازحين إلى ديارهم في مناطق شمال القطاع، والمضي في عمليات تبادل الأسرى وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، يعكس تصميم الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه الوطنية.

وشدَّد البيان على أن هذه التطورات تؤكد عزم المقاومة على إفشال كل مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني، ومواصلة النضال حتى تحقيق تطلعاته في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

“استكمال لسلسلة إخفاقات الاحتلال”

وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من محور نتساريم وسط القطاع “يمثّل دليلًا واضحًا على فشل أهداف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف القانوع في بيان أن هذا الانسحاب يُعَد استكمالًا لسلسلة إخفاقات الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في قطاع غزة.

وأشار القانوع إلى أن عودة النازحين الفلسطينيين واستمرار عمليات تبادل الأسرى، إضافة إلى انسحاب الاحتلال من محور نتساريم، يفضح أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويُسقط أوهامه بتحقيق “نصر كامل” على الشعب الفلسطيني.

وتابع “كل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا”.

“غزة ستبقى محررة بسواعد أهلها”

وأضاف القانوع أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه على مدار 15 شهرًا من الحصار والتجويع والإبادة البشرية والتدمير الممنهج، لن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحقيقه عبر “العقارات والسمسرة والصفقات”.

وشدَّد على أن غزة “ستبقى أرضًا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها، ولن تكون خاضعة لأي قوة احتلالية مهما كانت”.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم بالكامل، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

وفصل جيش الاحتلال محافظتَي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأجبر وقتها مليون فلسطيني على النزوح تحت القصف والإبادة إلى جنوب وادي غزة.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال رسميًا الانسحاب من محور “نتساريم” من شارع الرشيد غربًا حتى شرق شارع صلاح الدين شرقًا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار؛ ما مكَّن أكثر من نصف مليون نازح فلسطيني من العودة إلى شمال القطاع.