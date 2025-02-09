اعتقل 16 عاما.. أسير محرر يكشف كيف تغيرت معاملة الاحتلال لهم بعد 7 أكتوبر (فيديو)

كشف الأسير المحرر أحمد أنجاص، عن مظاهر من سوء معاملة المعتقلين في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أطلقت فيه المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

وقضى أحمد 16 عامًا في سجون الاحتلال قبل أن يتم الإفراج عنه أمس السبت ضمن صفقة تبادل الأسرى، ويعود إلى بلدته خربثا بني حارث غرب رم الله.

وقال أحمد للجزيرة مباشر “بعد 7 أكتوبر اختلف كليًّا تعامل الاحتلال مع الأسرى، في الأكل والمعاملة، في كل مناحي الحياة المعيشية، من أكل وشرب وعلاج وضرب”.

وأضاف “بعد أن كنا نخرج في الساحة بشكل يومي لمدة ساعة أو ساعتين، أصبحنا لا نخرج كل يوم، الاستحمام أصبح مرة كل 20 يومًا، الأكل كان شحيحًا جدًّا جدًّا ، 3 وجبات لا تشبع طفل لم يتجاوز العامين”.

إضافة إلى ما سبق، قال أحمد إنهم عانوا إهمالًا طبيًّا، وأضاف موضحًا “في سجن النقب تحديدًا نسبة المصابين بالجرب فوق 95%، والعلاج كان بطيئًا جدًّا، قضينا أشهرًا مع هذا المرض، وكان يتسبب في عدم قدرتنا على النوم ولو لدقائق”.

وتابع “النقب كان من أكثر السجون همجية وآذونا كثيرًا واستشهد أحد الأسرى، ومنذ ذلك الحين تغير الوضع بالنسبة للتعذيب والضرب”.

وأكد الأسيرة المحرر أن “فرحته لا توصف”، وشبّه يوم خروجه من المعتقل بـ”يوم ميلاد جديد وحياة جديدة”، وقال “خلال دقائق وجدنا أنفسنا بين أهلنا، صعب أصف ما شعرت به”.

وأمس السبت، أطلقت سلطات الاحتلال سراح 183 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن الدفعة الخامسة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وفي المقابل، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.