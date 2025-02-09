الأسير المحرر رشدي أبو رموز للجزيرة مباشر: الاحتلال أبلغني بالإبعاد عن المسجد الأقصى

قال الأسير المحرر رشدي أبو رموز -وهو مواطن مقدسي- إن الاحتلال فرض عليه قبل الخروج من السجن عددا من الشروط من بينها منعه من دخول المسجد الأقصى.

وروى أبو رموز للجزيرة مباشر أن سلطات الاحتلال استدعته قبل الإفراج عنه وأبلغته بإبعاده عن المسجد الأقصى، رغم كونه من القدس المحتلة.

وأضاف “قبل ما أروح قال لي أنت مبعد عن المسجد الأقصى وعندك مقابلات مخابرات وعندك مقابلات شاباك، وعدة قيود وشروط حطوها علينا”.

وأوضح أبو رموز أنه “أمضى نحو 3 أعوام في سجون الاحتلال الإسرائيلي”، وأنه “كان محكوما عليه بالسجن 4 سنوات ونصف”.

وأشار إلى أنه لم يصدق أنه حصل على حريته، وأنه بإمكانه الحصول على كل ما حُرم منه في سجون الاحتلال.