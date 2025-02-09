الجزيرة مباشر ترصد التحديات أمام “قوات اليونيفيل” في إحدى القرى المتضررة من الحرب جنوبي لبنان (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر التحديات التي تواجه قوات اليونيفيل في تنفيذ مهامها على الأرض في القرى الجنوبية بلبنان التي تضررت جراء الحرب الإسرائيلية.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر جرافة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) وهي تفتح إحدى الطرق المتضررة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال الضباط المسؤول عن القطاع الشرقي بقوات اليونيفيل ويدعى “أنخل” إن القوات تنفذ دوريات للكشف عن أي أشياء موجودة في الطريق.

وأضاف “نقوم بإبلاغ السلطات المختصة حال وقوع أي حادث، نحن هنا لحفظ السلام في المنطقة”. وتابع “نقوم بعمل اجتماعات مع السلطات المحلية لمعرفة احتياجاتهم”.

وفي الأيام القليلة السابقة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، بالتزامن مع إصرار أهاليها على العودة، منذ فجر 26 يناير/كانون الثاني الذي كان الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإكمال الجيش انسحابه من الأراضي التي دخلها في الحرب الأخيرة.

وفي 27 يناير، أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/شباط الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويعني هذا التمديد منح إسرائيل مهلة حتى 18 فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محددا في 26 يناير، بموجب اتفاق أمهلها 60 يوما.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين حزب الله وجيش الاحتلال كان قد بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال ما لا يقل عن 672 خرقا؛ مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في لبنان معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.