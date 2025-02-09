إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا انسحبت من محور نتساريم بالكامل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية انسحبت بالكامل من محور نتساريم، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه في إطار الاتفاق “بدأ الجيش الانسحاب من محور نتساريم، ومن المتوقع أن يستكمل الانسحاب خلال اليوم”.

من محور "نتساريم" وسط قطاع غزة يعد انسحاب قوات الاحتلال pic.twitter.com/RgEkHnMLYC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2025

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، السبت، إن المواقع المزمع إخلاؤها تقع شرق طريق صلاح الدين، مما يعني أن الجيش لن يُبقي على أي وجود له في وسط القطاع وشماله، باستثناء قوات الفرقة 162 المنتشرة على طول المنطقة العازلة قرب الحدود.

ووفقًا للصحيفة، سيظل الوجود العسكري الإسرائيلي مقتصرًا في الوقت الحالي على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن محور نتساريم “يمثل نقطة استراتيجية للمناورة العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى أهميته لدى المستوطنين الذين يسعون للعودة إلى الاستيطان في شمال القطاع”.

"نتجهز للخروج النهائي لكن لا تقلقوا سنعود"

ضابط إسرائيلي يعطي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من #محور_نتساريم وفق صفقة تبادل إطلاق الأسرى ووقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/AdF3VjAEK7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2025

وقبل نحو أسبوعين، وبمضي أسبوع على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ جيش الاحتلال بسحب قواته تدريجيًّا من محور نتساريم، مما سمح بعودة مئات آلاف الفلسطينيين من جنوب القطاع ووسطه إلى شماله.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، فإنه بحلول اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، يجب أن تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة، بما في ذلك محور نتساريم ودوار الكويت، مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل.

كما يشمل الاتفاق منح حرية التنقل للفلسطينيين في جميع مناطق القطاع، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم.

تنويه وزارة الداخلية في غزة

بدورها، نوهت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة للمواطنين بأن آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد “ما زالت كما هي دون أي تغيير”، إذ تخضع المركبات للفحص والتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر شارع صلاح الدين، أما شارع الرشيد فما زال مخصصًا لحركة المشاة فقط وغير مسموح بحركة المركبات فيه.

وقالت الوزارة “في حال فتح الشارعين بشكل كامل وطبيعي سيتم الإعلان عن ذلك رسميًّا، لذا نهيب بالمواطنين الحذر والالتزام بالتنقل وفق الآلية المسموح بها حاليًّا حرصًا على سلامتهم”.

وأظهرت صور تحققت منها الجزيرة مباشر حجم الدمار الكبير في منطقة المغراقة ومحور نتساريم، بعد انسحاب الجيش.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويجري خلالها التفاوض للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.