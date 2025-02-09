العثور على رفات شهيد في محور نتساريم بعد انسحاب جيش الاحتلال (فيديو)

عثر فلسطينيون، الأحد، على رفات شهيد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.

وخلال عبورهم محور نتساريم والمناطق التي كان يوجد فيها جيش الاحتلال، اكتشف الأهالي رفات الشهيد.

وانسحبت قوات الاحتلال من محور نتساريم بالكامل، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

واكتشف الأهالي بعد الانسحاب دمارًا كبيرًا في المباني والبنى التحتية، وبدؤوا بالتوجه إلى ركام منازلهم لانتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

وفصل جيش الاحتلال محافظتَي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأجبر وقتها مليون فلسطيني على النزوح تحت القصف والإبادة إلى جنوب وادي غزة.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال رسميًّا الانسحاب من محور “نتساريم” من شارع الرشيد غربًا حتى شرق شارع صلاح الدين شرقًا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار؛ ما مكَّن أكثر من نصف مليون نازح فلسطيني من العودة إلى شمال القطاع.